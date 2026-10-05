JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Buntut Kasus Klaster Mewah, Kalapas Cibinong Diberhentikan sebagai ASN, 16 Pegawai Kena Sanksi

Buntut Kasus Klaster Mewah, Kalapas Cibinong Diberhentikan sebagai ASN, 16 Pegawai Kena Sanksi

Senin, 05 Oktober 2026 – 16:00 WIB
Buntut Kasus Klaster Mewah, Kalapas Cibinong Diberhentikan sebagai ASN, 16 Pegawai Kena Sanksi - JPNN.com Jabar
Kemenimipas menjatuhkan sanksi kepada 17 pegawai terkait temuan hunian berfasilitas mewah di Lapas Cibinong. Kalapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan sebagai ASN. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 17 pegawai terkait hasil investigasi mengenai temuan hunian berfasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Dari 17 pegawai tersebut, satu orang diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN), lima orang dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai lainnya dikenai hukuman disiplin sedang.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan, Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto termasuk dalam pegawai yang dijatuhi sanksi.

Baca Juga:

Wisnu diberhentikan dari jabatan sekaligus statusnya sebagai ASN.

"Iya masuk dalam 17 yang tadi, diberhentikan dari ASN," kata Rudi saat dikonfirmasi seusai konferensi pers di Kantor Kemenimipas, Jakarta, Senin (5/10). 

Selain Wisnu, Kemenimipas juga memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap Kalapas Cibinong sebelumnya, Usman Madjid.

Baca Juga:

"Iya kalapas lama dan kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," ujar Rudi.

Menurut Rudi, hasil pemeriksaan internal menemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan Lapas Kelas IIA Cibinong.

Kemenimipas jatuhkan sanksi kepada 17 pegawai terkait temuan hunian berfasilitas mewah di Lapas Cibinong. Kalapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan sebagai ASN
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   lapas cibinong Lapas Kelas IIA Cibinong klaster mewah Lapas Cibinong temuan Ombudsman Lapas Cibinong fasilitas mewah Lapas Cibinong pungli di lapas cibinong fasilitas khusus Lapas Cibinong fasilitas Lapas Cibinong fasilitas apartemen Lapas Cibinong kabupaten bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU