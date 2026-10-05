Buntut Kasus Klaster Mewah, Kalapas Cibinong Diberhentikan sebagai ASN, 16 Pegawai Kena Sanksi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 17 pegawai terkait hasil investigasi mengenai temuan hunian berfasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Dari 17 pegawai tersebut, satu orang diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN), lima orang dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai lainnya dikenai hukuman disiplin sedang.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan, Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto termasuk dalam pegawai yang dijatuhi sanksi.

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Wisnu diberhentikan dari jabatan sekaligus statusnya sebagai ASN.

"Iya masuk dalam 17 yang tadi, diberhentikan dari ASN," kata Rudi saat dikonfirmasi seusai konferensi pers di Kantor Kemenimipas, Jakarta, Senin (5/10).

Selain Wisnu, Kemenimipas juga memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap Kalapas Cibinong sebelumnya, Usman Madjid.

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"Iya kalapas lama dan kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman," ujar Rudi.

Menurut Rudi, hasil pemeriksaan internal menemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan Lapas Kelas IIA Cibinong.