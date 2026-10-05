Ombudsman RI Bakal Investigasi Tata Kelola Lapas Cibinong dari Hulu hingga Hilir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyiapkan investigasi untuk mendalami tata kelola pemasyarakatan setelah menemukan sejumlah persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Ombudsman adalah penggunaan fasilitas yang dinilai mewah oleh narapidana di dalam lapas.

Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hasil temuan dan saran perbaikan terkait inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

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Penyampaian hasil temuan tersebut dilakukan oleh anggota Ombudsman RI bidang hukum, Syafrida R. Rasahan, kepada Inspektur Jenderal Imipas Rudi Setiawan.

"Ya, bertepatan dengan serah terima jabatan pada hari ini, kami, dalam hal ini Ibu (anggota) komisioner bidang hukum, telah menyampaikan ya, hasil temuan di Lapas Kelas IIA Cibinong dalam bentuk saran dan perbaikan. Alhamdulillah pada hari ini telah disampaikan ke kementerian," kata Nuzran di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin (5/10)

Menurut Nuzran, Ombudsman tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada temuan saat inspeksi mendadak.

Lembaga tersebut berencana mendalami tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh melalui mekanisme investigasi atas prakarsa sendiri.

"Kemudian karena ini sifatnya temuan dan inspeksi mendadak, tetapi lebih jauh dari itu adalah kami ingin merumuskan konsep tata kelola dari hulu sampai hilir dalam bentuk nanti investigasi atas prakarsa sendiri yang akan nanti disampaikan di dalam pleno," ujarnya.