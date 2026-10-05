JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 11 Saran Ombudsman untuk Imipas Seusai Temuan Klaster Mewah di Lapas Cibinong Bogor

11 Saran Ombudsman untuk Imipas Seusai Temuan Klaster Mewah di Lapas Cibinong Bogor

Senin, 05 Oktober 2026 – 14:00 WIB
11 Saran Ombudsman untuk Imipas Seusai Temuan Klaster Mewah di Lapas Cibinong Bogor - JPNN.com Jabar
Penampakan Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor dari udara. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyerahkan saran perbaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) terkait sejumlah temuan dalam kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Saran perbaikan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin.

"Hari ini kami menyerahkan saran perbaikan terkait dengan temuan Ombudsman pada Lapas Kelas IIA Cibinong di tanggal 23 September yang lalu untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Imipas, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas," kata Syafrida.

Baca Juga:

Menurut Syafrida, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pengawasan dan tata kelola di Lapas Cibinong.

Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi bangunan, keamanan, fasilitas, serta perlakuan terhadap warga binaan.

Ia mengatakan terdapat potensi kerentanan dalam pengendalian bangunan dan keamanan di lingkungan Lapas Cibinong.

Baca Juga:

Ombudsman juga meminta adanya pendalaman terkait fasilitas tertentu dan potensi ketidaksetaraan perlakuan terhadap warga binaan.

"Ditemukannya minuman beralkohol di kamar hunian, kendaraan mewah di area lapas, kemudian potensi adanya upaya yang mengarah penyuapan kepada kami, Ombudsman, saat kami melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan ke Lapas Kelas IIA Cibinong," ujar Syafrida.

Ombudsman RI menyerahkan 11 saran perbaikan kepada Kementerian Imipas setelah menemukan sejumlah persoalan dalam inspeksi Lapas Kelas IIA Cibinong.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   lapas cibinong Lapas Kelas IIA Cibinong klaster mewah Lapas Cibinong temuan Ombudsman Lapas Cibinong fasilitas mewah Lapas Cibinong pungli di lapas cibinong fasilitas khusus Lapas Cibinong fasilitas Lapas Cibinong fasilitas apartemen Lapas Cibinong Ombudsman RI

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU