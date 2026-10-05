11 Saran Ombudsman untuk Imipas Seusai Temuan Klaster Mewah di Lapas Cibinong Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyerahkan saran perbaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) terkait sejumlah temuan dalam kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Saran perbaikan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin.

"Hari ini kami menyerahkan saran perbaikan terkait dengan temuan Ombudsman pada Lapas Kelas IIA Cibinong di tanggal 23 September yang lalu untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Imipas, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas," kata Syafrida.

Menurut Syafrida, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pengawasan dan tata kelola di Lapas Cibinong.

Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi bangunan, keamanan, fasilitas, serta perlakuan terhadap warga binaan.

Ia mengatakan terdapat potensi kerentanan dalam pengendalian bangunan dan keamanan di lingkungan Lapas Cibinong.

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Ombudsman juga meminta adanya pendalaman terkait fasilitas tertentu dan potensi ketidaksetaraan perlakuan terhadap warga binaan.

"Ditemukannya minuman beralkohol di kamar hunian, kendaraan mewah di area lapas, kemudian potensi adanya upaya yang mengarah penyuapan kepada kami, Ombudsman, saat kami melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan ke Lapas Kelas IIA Cibinong," ujar Syafrida.