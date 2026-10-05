Gudang Pakaian Bekas di Gedebage Tutup, Pedagang Soroti Pemasok Besar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aktivitas perdagangan pakaian bekas impor di kawasan Pasar Gedebage, Bandung, kembali menjadi sorotan.

Hal itu menyusul beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah gudang pakaian bekas di kawasan tersebut dalam kondisi tertutup di tengah isu adanya razia terhadap pakaian bekas impor.

Perwakilan pedagang, Ibrahim, mengatakan persoalan pakaian bekas impor di Bandung bukan hanya berkaitan dengan aktivitas pedagang di tingkat pasar.

Menurut dia, ada pemasok pakaian bekas impor dalam jumlah sangat besar yang disebut sudah bertahun-tahun memasok barang ke Bandung.

Ibrahim menyebut pemasok tersebut merupakan importir asal Tanjung Balai yang kini telah berdomisili di Bandung.

"Ini sudah bertahun-tahun. Importir asal Tanjung Balai itu sekarang sudah berdomisili di Bandung dan memasok pakaian bekas dalam jumlah sangat besar," kata Ibrahim dikutip Senin (5/10/2026).

Menurut Ibrahim, besarnya pasokan tersebut membuat pemasok tertentu disebut telah menguasai peredaran pakaian bekas impor di Bandung.

Kondisi itu, kata dia, berdampak langsung terhadap pedagang kecil yang berjualan di Pasar Gedebage.