Update Harga Emas dan Perak Hari Ini 5 Oktober 2026, Simak Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 5 Oktober 2026, tercatat Rp2.580.000 per gram untuk harga dasar.

Harga tersebut menjadi acuan sebelum memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup sejumlah produk emas dan perak dengan berbagai ukuran.

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Untuk emas batangan, harga dasar terkecil tercatat untuk ukuran 0,5 gram, yakni Rp1.340.000.

Sementara itu, emas batangan ukuran 1 kilogram dibanderol Rp2.520.600.000.

Setelah ditambahkan PPh sebesar 0,25 persen, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp2.586.450.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.340.000 | setelah pajak Rp1.343.350