Hujan Berpotensi Melanda Jabodetabek Sore Ini, Bogor dan Depok Harap Waspada!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Senin (5/10/2026), terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat di beberapa wilayah juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Senin, 5 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Kota Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Waspada Hujan Disertai Petir

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.