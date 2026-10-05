Prakiraan Cuaca Jawa Barat 5 Oktober 2026: Bogor dan Sukabumi Berpotensi Hujan Lebat, Waspada Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan pada Senin, 5 Oktober 2026.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi pagi hari pada pukul 07.00–13.00 WIB diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan.

Namun, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Subang.

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Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

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