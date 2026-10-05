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Mengapa Dugem dan Pesta Narkoba Bisa Terjadi di Rutan Depok? Ini Penjelasan Kepala Rutan

Senin, 05 Oktober 2026 – 10:00 WIB
Mengapa Dugem dan Pesta Narkoba Bisa Terjadi di Rutan Depok? Ini Penjelasan Kepala Rutan - JPNN.com Jabar
Kepala Rutan Kelas I Depok Ario Galih Maduseno saat memberikan keterangan resmi kepada awak media. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan terhadap warga binaan.

Keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keamanan di dalam rutan, termasuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke kamar warga binaan.

Hal itu disampaikan Kepala Rutan Kelas I Depok Ario Galih Madusen menyusul terungkapnya aktivitas dugem dan pesta narkoba yang diduga berlangsung di dalam kamar warga binaan.

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Ario mengakui jumlah petugas yang tersedia belum sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus diawasi.

“Kami jumlah SDM-nya kurang sekali,” kata Ario, Minggu (4/10) malam.

Dia menjelaskan, dalam satu sif hanya terdapat sekitar 10 petugas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap 1.279 warga binaan.

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“Jadi, kalau per sif itu ada 10 orang dengan isi 1.279 itu kan bisa perbandingnya 1 banding 100 atau lebih,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat petugas menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan secara maksimal terhadap seluruh area dan warga binaan.

Rutan Kelas I Depok mengakui kekurangan SDM. Satu sif hanya 10 petugas mengawasi 1.279 warga binaan di tengah kasus dugem dan pesta narkoba
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