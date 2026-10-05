Mengapa Dugem dan Pesta Narkoba Bisa Terjadi di Rutan Depok? Ini Penjelasan Kepala Rutan
jabar.jpnn.com, DEPOK - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan terhadap warga binaan.
Keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keamanan di dalam rutan, termasuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke kamar warga binaan.
Hal itu disampaikan Kepala Rutan Kelas I Depok Ario Galih Madusen menyusul terungkapnya aktivitas dugem dan pesta narkoba yang diduga berlangsung di dalam kamar warga binaan.
Ario mengakui jumlah petugas yang tersedia belum sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus diawasi.
“Kami jumlah SDM-nya kurang sekali,” kata Ario, Minggu (4/10) malam.
Dia menjelaskan, dalam satu sif hanya terdapat sekitar 10 petugas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap 1.279 warga binaan.
“Jadi, kalau per sif itu ada 10 orang dengan isi 1.279 itu kan bisa perbandingnya 1 banding 100 atau lebih,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat petugas menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan secara maksimal terhadap seluruh area dan warga binaan.
Rutan Kelas I Depok mengakui kekurangan SDM. Satu sif hanya 10 petugas mengawasi 1.279 warga binaan di tengah kasus dugem dan pesta narkoba
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News