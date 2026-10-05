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Dari Balik Jeruji Besi, Produksi Konveksi WBP Lapas Bandung Raup Omzet Rp1 Miliar

Senin, 05 Oktober 2026 – 08:53 WIB
Dari Balik Jeruji Besi, Produksi Konveksi WBP Lapas Bandung Raup Omzet Rp1 Miliar - JPNN.com Jabar
Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II Bandung. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Tembok penjara tak menghalangi warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II Bandung untuk tetap produktif.

Di balik tembok lapas, para WBP justru dilatih mengasah keterampilan kerja melalui berbagai program pembinaan kemandirian.

Salah satunya lewat kegiatan konveksi yang kini sudah berkembang menjadi unit produksi dengan omzet mencapai lebih dari Rp1 miliar.

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Kepala Lapas Kelas II Bandung Sopiana mengatakan, kegiatan konveksi di Lapas Kelas II Bandung (Jelekong) melibatkan WBP secara langsung dalam proses produksi.

Mulai dari mengukur bahan, membuat pola, memotong kain, menjahit, hingga tahap finishing dan pengecekan kualitas dilakukan dengan melibatkan warga binaan.

"Produktivitas kegiatan konveksi terlihat dari capaian selama periode Januari hingga September 2026. Dalam kurun waktu tersebut, konveksi Lapas Kelas II Bandung (Jelekong) mencatat penjualan sebanyak 22.609 pcs dengan total omzet mencapai Rp1.087.442.888," kata Sopiana dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com dikutip Senin (5/10/2026).

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Angka tersebut menunjukkan kegiatan pembinaan di dalam lapas tidak berhenti pada pelatihan keterampilan.

WBP juga diberi ruang untuk menerapkan kemampuan yang dimiliki melalui kegiatan produksi yang memiliki nilai ekonomi.

WBP Lapas Kelas II Bandung tak sekadar menjalani masa pembinaan. Lewat konveksi Jelekong, mereka memproduksi 22.609 pcs dengan omzet Rp1,08 miliar.
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TAGS   WBP Lapas Bandung konveksi Lapas Bandung Lapas Kelas II Bandung konveksi Jelekong warga binaan pemasyarakatan konveksi dari lapas

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