Kepala Rutan Depok Ungkap Dugaan Keterlibatan Petugas dalam Pesta Narkoba di Dalam Rutan
jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok Ario Galih Maduseno mengungkap adanya dugaan keterlibatan petugas dalam aktivitas dugem dan pesta narkoba yang melibatkan warga binaan di dalam rutan.
Ario mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga binaan yang berada di kamar yang diduga menjadi lokasi aktivitas tersebut.
“Kalau kami melakukan pemeriksaan di kamar itu ada kurang lebih 22 warga binaan dan yang kami dalami lagi ada sekitar 3 sampai 4 orang,” kata Ario, Minggu (4/10) malam.
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Menurut Ario, dari hasil pemeriksaan sementara, terdapat dugaan keterlibatan petugas Rutan Kelas I Depok dalam aktivitas tersebut.
“Kalau diduga, ya. Ini sedang dalam proses penanganan,” ujarnya.
Ario menjelaskan, sejauh ini terdapat dua petugas yang diduga memfasilitasi aktivitas para warga binaan.
“Untuk sementara ini dua orang,” tuturnya.
Dia menyebut sejumlah barang dan fasilitas yang ditemukan di lokasi turut menjadi bagian dari pendalaman kasus.
Kepala Rutan Kelas I Depok mengungkap dugaan keterlibatan dua petugas dalam aktivitas dugem dan pesta narkoba di dalam rutan. Kasus dilaporkan ke polisi
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