Komentar Tegas Kakanwil Ditjenpas Jabar Soal Dugaan Pesta Narkoba di Rutan Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat melakukan pemeriksaan menyusul viralnya video yang dinarasikan sebagai dugaan pesta narkoba di Rutan Kelas I Depok.

Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan pada Minggu (4/10/2026) untuk mendalami informasi yang beredar di masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat Yudi Susenon mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya keterkaitan pihak tertentu dengan dugaan tersebut.

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“Pokoknya siapa pun menurut hasil pemeriksaan terindikasi terkait dengan masalah tersebut pasti ditindak. Malah kami akan proses hukum jika ada unsur pidananya,” ujar Yudi.

Menurut Yudi, penindakan akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dengan demikian, pihak yang nantinya dinyatakan terkait harus terlebih dahulu didukung oleh hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.

Sudah ingatkan petugas dan warga binaan

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Yudi mengatakan, sejak mulai menjabat sebagai Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat sekitar tiga bulan lalu, dirinya telah memberikan peringatan mengenai potensi pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan.

Peringatan tersebut, kata dia, tidak hanya disampaikan dalam bentuk imbauan, tetapi juga melalui pengarahan dan surat edaran kepada petugas maupun warga binaan.