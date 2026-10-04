Ditjenpas Jabar Periksa Rutan Depok Buntut Viral Video Dugaan Pesta Narkoba
jabar.jpnn.com, DEPOK - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat melakukan pemeriksaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok pada Minggu (4/10/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan menyusul beredarnya video di media sosial yang dinarasikan sebagai dugaan pesta narkoba di dalam rutan.
Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).
Hingga Minggu malam, proses pemeriksaan masih berlangsung.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat Yudi Susenon membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
Ia mengatakan, tim masih bekerja untuk mengumpulkan informasi terkait dugaan yang beredar.
“Sedang proses (pemeriksaan),” ujar Yudi, Minggu (4/10/2026) malam.
Menurut Yudi, pemeriksaan melibatkan tim gabungan yang dipimpin oleh Ditjenpas untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai video tersebut.
Ditjenpas Jawa Barat melakukan pemeriksaan di Rutan Kelas I Depok buntut viral video dugaan pesta narkoba. Tim gabungan masih mengumpulkan informasi.
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