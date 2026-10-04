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Update Harga Emas dan Perak Hari Ini 4 Oktober 2026

Minggu, 04 Oktober 2026 – 13:00 WIB
Update Harga Emas dan Perak Hari Ini 4 Oktober 2026 - JPNN.com Jabar
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap!. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 4 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.574.000 untuk ukuran 1 gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar dan belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berdasarkan data harga yang diperbarui pada 4 Oktober 2026 pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Untuk emas batangan ukuran 0,5 gram, harga dasar tercatat Rp1.337.000. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.340.343.

Sementara itu, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.574.000. Setelah dikenai PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.580.435.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data pembaruan 4 Oktober 2026 pukul 08.30 WIB:

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- 0,5 gram: Rp1.337.000; setelah PPh 0,25 persen Rp1.340.343.

- 1 gram: Rp2.574.000; setelah PPh 0,25 persen Rp2.580.435.

Harga emas hari ini 4 Oktober 2026 diperbarui pukul 08.30 WIB. Simak daftar harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg, termasuk harga setelah PPh 0,25 persen
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