Update Harga Emas dan Perak Hari Ini 4 Oktober 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 4 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.574.000 untuk ukuran 1 gram.

Harga tersebut merupakan harga dasar dan belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Berdasarkan data harga yang diperbarui pada 4 Oktober 2026 pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Untuk emas batangan ukuran 0,5 gram, harga dasar tercatat Rp1.337.000. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.340.343.

Sementara itu, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.574.000. Setelah dikenai PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.580.435.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data pembaruan 4 Oktober 2026 pukul 08.30 WIB:

- 0,5 gram: Rp1.337.000; setelah PPh 0,25 persen Rp1.340.343.

- 1 gram: Rp2.574.000; setelah PPh 0,25 persen Rp2.580.435.