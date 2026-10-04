Prakiraan Cuaca Jabodetabek 4-5 Oktober 2026: Hujan Berpotensi Turun Sore hingga Malam
jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Minggu (4/10/2026).
Wilayah Kabupaten dan Kota Bogor menjadi daerah yang perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Minggu (4/10/2026) pukul 07.00 WIB hingga Senin (5/10/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah berawan.
Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.
Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.
Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.
Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.
Potensi Hujan hingga Malam Hari
Prakiraan cuaca Jabodetabek Minggu 4 Oktober 2026, Bogor berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News