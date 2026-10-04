Gempa 4,1 Magnitudo Guncang Sukabumi Minggu Pagi, Getaran Dirasakan hingga Cianjur

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Minggu (4/10/2026) pagi.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Ana Oktavia Setiowati menjelaskan berdasarkan hasil pemutakhiran analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 4,1.

"Gempa terjadi pada pukul 08.31.57 WIB. Episenter gempa berada pada koordinat 7,43 Lintang Selatan dan 106,69 Bujur Timur," kata Ana dalam keterangan resminya.

Ana menyebut episenter gempa berada di laut, sekitar 51 kilometer tenggara Kabupaten Sukabumi, dengan kedalaman 23 kilometer.

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, BMKG mengategorikan gempa tersebut sebagai gempa dangkal yang terjadi akibat aktivitas sesar aktif bawah laut.

Getaran Dirasakan di Sejumlah Wilayah

Gempa tersebut dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan yang diterima BMKG, getaran di Palabuhanratu dan Cianjur tercatat pada Skala Intensitas II–III Modified Mercalli Intensity (MMI).

Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk yang sedang berlalu.