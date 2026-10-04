Ratu dan Delilah Bunting Bersamaan, Harapan Baru Konservasi Badak Sumatra di Indonesia

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kabar menggembirakan datang dari upaya konservasi Badak Sumatra.

Dua generasi Badak Sumatra, Ratu dan anaknya, Delilah, saat ini dilaporkan tengah bunting secara bersamaan di Suaka Rhino Sumatra (SRS) Way Kambas, Lampung.

Keduanya diperkirakan akan melahirkan pada 2027.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penggelapan Pengadaan Ambulans oleh Anggota DPRD Bogor Juhana Naik ke Penyidikan

Kabar tersebut disampaikan dalam acara Rhino Talk yang digelar di Taman Safari Indonesia, Bogor, Sabtu (3/10/2026).

Direktur Eksekutif Yayasan Badak Indonesia (YABI) Jansen Manansang mengatakan, proses kebuntingan kedua badak tersebut kini terus dipantau hingga waktu persalinan.

“Berarti kurang lebih tujuh-delapan bulan lagi harapannya mereka bisa melahirkan dengan selamat dan anaknya sehat,” ujar Jansen.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir menjelaskan, Ratu saat ini mengandung anak keempat dengan usia kebuntingan sekitar tujuh hingga delapan bulan.

Sementara itu, Delilah yang merupakan anak Ratu tengah mengandung anak kedua. Usia kebuntingan Delilah telah mencapai sekitar 8,3 bulan.