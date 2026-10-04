Mendikdasmen Buka IMSO ke-23 di Depok, 404 Siswa dari 23 Negara Siap Unjuk Gigi

jabar.jpnn.com, DEPOK - International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ke-23 resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen, Jalan Raya Ciputat-Parung, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Sabtu (3/10/2026).

Kompetisi matematika dan sains tingkat sekolah dasar (SD) tersebut diikuti 404 peserta dari 23 negara.

Ajang internasional ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan akademik sekaligus membangun jejaring dengan pelajar dari berbagai negara.

Abdul Mu’ti mengatakan, IMSO menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan bakat dan kemampuan generasi muda, khususnya di bidang matematika dan sains.

Menurut dia, matematika dan sains memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kemampuan generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan.

“Ini dua bidang yang sangat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penanaman sains, matematika sejak dini,” ujar Abdul Mu’ti.

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Ia juga menilai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Selain menjadi ajang kompetisi, Abdul Mu’ti menyebut IMSO sebagai ruang pertemuan talenta-talenta muda dari berbagai negara. Para peserta dapat saling mengenal sekaligus membangun jejaring internasional.