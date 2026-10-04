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Video Diduga Pesta Narkoba di Rutan Depok Viral di Media Sosial

Minggu, 04 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Video Diduga Pesta Narkoba di Rutan Depok Viral di Media Sosial - JPNN.com Jabar
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video yang memperlihatkan dugaan aktivitas pesta narkoba dengan iringan musik keras beredar di media sosial.

Dalam narasi yang menyertai video tersebut, aktivitas itu disebut terjadi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok.

Video berdurasi singkat tersebut diunggah oleh akun media sosial @dewanperwakilannetizen.id.

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Dalam rekaman terlihat sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan dengan lampu berkelap-kelip dan musik yang terdengar keras.

Dalam video tersebut, tampak sejumlah orang berjoget. Salah seorang di antaranya terlihat memegang benda yang oleh pengunggah disebut sebagai alat isap sabu.

Namun, berdasarkan video yang beredar, belum dapat dipastikan identitas orang-orang yang berada dalam rekaman, jenis benda yang terlihat, maupun lokasi pengambilan video tersebut.

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Akun pengunggah menarasikan bahwa aktivitas tersebut berlangsung di dalam Rutan Kelas I Depok.

“Halo selamat sore @rutandepok ada paket nih. Mantap juga ya bisa nerocoy bebas di sana, bisa joget dengan volume musik keras,” demikian keterangan yang ditulis akun tersebut.

Video dugaan pesta narkoba disebut terjadi di Rutan Kelas I Depok beredar di media sosial. Petugas belum memberikan klarifikasi terkait video tersebut.
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