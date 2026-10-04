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BMKG Prakirakan Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini

Minggu, 04 Oktober 2026 – 08:00 WIB
BMKG Prakirakan Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada Minggu, 4 Oktober 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah.

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Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang meliputi Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung.

Potensi Hujan pada Malam hingga Dini Hari

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Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan.

Hujan ringan dalam skala lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Garut.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 4 Oktober 2026, BMKG mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah
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