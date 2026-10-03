Siswa SMP Salman Al Farisi Bikin Sistem Analisis Gerakan Atlet, Raih Gold Medal OPSI 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Prestasi di bidang penelitian tidak hanya lahir dari bangku perguruan tinggi.

Dua siswa SMP Salman Al Farisi membuktikannya dengan meraih Gold Medal pada Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Tingkat Nasional 2026.

Qeenan Tsaqif Zavier dan Taha Rafka Hadi meraih medali emas pada bidang Ilmu Pengetahuan Terapan (IPT).

Keduanya mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan dunia olahraga melalui karya berjudul “Pengembangan Sistem KUJANG (Kinetic Universal Joint Analysis for Neuromuscular Guidance) sebagai Alat Analisis Gerakan untuk Optimasi Performa dan Pencegahan Cedera Atlet Remaja.”

Penelitian tersebut berangkat dari kebutuhan untuk menganalisis gerakan atlet, terutama atlet usia remaja.

Melalui sistem KUJANG, Qeenan dan Taha mengembangkan gagasan mengenai alat yang dapat digunakan untuk menganalisis gerakan tubuh.

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Analisis tersebut diarahkan untuk mendukung dua hal, yakni membantu optimalisasi performa atlet sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan cedera.

Karya itu kemudian dibawa keduanya dalam kompetisi penelitian tingkat nasional hingga berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi berupa Gold Medal.