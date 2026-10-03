IMOBY Kembali Hadir di Bandung, Bawa 120 Brand dan Promo Menarik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pameran perlengkapan ibu, bayi, dan anak, Indonesia Mom and Baby and Kids Expo (IMOBY), kembali hadir menyapa keluarga di Kota Bandung dan sekitarnya.

Setelah mendapat antusiasme tinggi pada gelaran sebelumnya yang berlangsung pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, IMOBY kembali digelar pada 2 - 4 Oktober 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung.

Pameran tersebut menghadirkan konsep yang lebih masif dengan menggandeng 120 brand yang menyasar kebutuhan ibu, bayi, dan anak.

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Sejumlah brand ternama turut ambil bagian, di antaranya Haloli, Sweety, Merries, Ovikids, Dialogue, SHP Toys, dan berbagai merek lainnya.

Penyelenggara IMOBY Expo Karen Wiraraharja mengatakan gelaran Oktober ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya IMOBY digelar dua kali dalam satu tahun.

"Untuk IMOBY Oktober ini bedanya dengan sebelumnya, tahun ini menjadi tahun pertama kami mengadakan dua kali. Sebelumnya di akhir Januari sampai awal Februari, lalu yang kedua di bulan Oktober," kata Karen di lokasi, Sabtu (3/10).



Menurut dia, IMOBY Oktober hadir dengan sejumlah pembaruan, terutama dari sisi promo dan ragam kebutuhan yang ditawarkan kepada pengunjung.

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Karen menyebut penyelenggara berupaya menghadirkan lebih banyak promo menarik dari para tenant sehingga keluarga yang datang bisa mendapatkan berbagai kebutuhan dengan penawaran khusus.

"Untuk yang Oktober ini kami benar-benar memberikan diskon yang fantastis, lebih banyak juga perbedaannya," ujarnya.