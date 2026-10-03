Petugas PU Tertimbun Longsoran Tanah dan Batu saat Kerjakan Fondasi di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang petugas Pekerjaan Umum (PU) tertimbun tanah galian saat sedang menyelesaikan proyek fondasi.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Golf Raya No. 17, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, pada Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 13.45 WIB.

Rini, warga Cisaranten mengaku menyaksikan langsung insiden yang dialami seorang petugas PU tersebut.

Awalnya, pengerjaan fondasi yang dilakukan oleh tiga orang berjalan lancar. Tiba-tiba salah seorang petugas yang hendak meratakan area bawah tebing tertimbun tanah longsor karena material yang basah.

"Pas mau diratain itu kan di bawahnya sudah ada lubang gitu satu meter, ternyata pas dia gali tanahnya longsor karena kan tanahnya basah. Jadi si tanahnya langsung nimpa (petugas). Untuk yang dua orang sih dia bisa langsung sigap, tapi yang satu orang karena posisinya sudah di bawah dan dekat dengan tanah yang longsor, jadi dia enggak bisa gimana-gimana, langsung ketimbun sama tanah dan batu," kata Rini saat ditemui di lokasi.

Rini menjelaskan, korban seketika langsung tertimbun material tanah dan batu. Warga yang menyaksikan adanya insiden lantas menghubungi petugas pemadam kebakaran, disamping ada yang membantu mandiri.

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"Itu sudah terkubur orangnya. Kejadiannya jam 1 siang, lima menit baru kepalanya saja yang kelihatan soalnya kan itu tanah semua dan besi. Udah gitu saya langsung telepon ambulans," ujarnya.

"Pas datang ambulans itu baru bisa setengah badan, pas udah setengah badan, saya langsung diminta telepon damkar karena posisinya itu kan ada besi sama batu, takut kena," sambungnya.