Dedi Mulyadi Bantah Resmikan Data Center AI di Jatiluhur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah telah meresmikan pembangunan data center kecerdasan buatan (AI) di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Dedi berkilah bila kedatangannya ke lokasi adalah untuk mengecek perizinannya.

"Loh, itu tinggal dilihat di kanal YouTube saya tanggal 28 Juli. Itu makna fungsinya jadi gubernur konten itu," kata Dedi di Gedung Merdeka, Kota Bandung, dikutip Sabtu (3/10/2026).

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Ia menjelaskan kronologi awal kedatangannya ke kawasan tersebut.

Pada Jumat (28/7), rombongan pengusaha dibawa anggota DPR RI Mulyadi ke kantor Gubernur Jabar yang berencana membangun data center.

Dedi sebagai tuan rumah menerima kedatangan rombongan, dan meminta agar seluruh persyaratan administrasi dipenuhi.

Setelah itu, beberapa hari kemudian, Dedi mengaku ingin datang ke lokasi untuk mengecek kondisi di lapangan. Ia membantah datang sebagai undangan.

"Saya datang sendiri ke situ. Artinya, datang bukan atas undangan, dan bukan juga saya mengundang. Saya datang sendiri untuk mengecek lapangan," ucapnya.