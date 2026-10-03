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Kapolri Baru Lakukan Perombakan Besar, Irjen Pipit Rismanto Dimutasi ke Kemenkum

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 11:22 WIB
Kapolri Baru Lakukan Perombakan Besar, Irjen Pipit Rismanto Dimutasi ke Kemenkum - JPNN.com Jabar
Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto di kediaman Umuh Muchtar di Kabupaten Sumedang, Rabu (9/9/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar) Irjen Pipit Rismanto dipindah tugaskan di Kementerian Hukum (Kemenkum).

Pemindahan ini berdasarkan surat mutasi yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Jumat (2/10/2026).

Irjen Pipit terhitung baru menjabat sebagai Kapolda Jabar sekitar 3 bulan setelah dilantik pada awal Juli 2026.

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Adapun mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Perubahan posisi ini mencakup berbagai jabatan krusial, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan. 

Posisi Irjen Pipit akan digantikan oleh Irjen Hengki yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Banten.

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"Irjen Pol Pipit Rismanto Kapolda Jabar, dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kemenkum)," tulis isi ST dikutip JPNN, Sabtu (3/10).

"Irjen Pol Hengki Kapolda Banten diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jabar."

Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto dimutasi ke Kemenkum, dan posisinya digantikan oleh Irjen Hengki yang sebelumnya adalah Kapolda Banten.
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