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Mahasiswa Baru di Bandung Dibekali Pengetahuan Keselamatan Berkendara

Jumat, 02 Oktober 2026 – 21:19 WIB
Mahasiswa Baru di Bandung Dibekali Pengetahuan Keselamatan Berkendara - JPNN.com Jabar
Kegiatan Drive Your Future Phase 2 yang digelar inDrive Indonesia di Bandung. Foto: source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Memasuki dunia perkuliahan membuat mobilitas mahasiswa semakin padat.

Tak hanya perjalanan dari tempat tinggal menuju kampus, mahasiswa juga mulai disibukkan dengan kegiatan organisasi hingga aktivitas di luar lingkungan akademik.

Kondisi tersebut membuat pemahaman tentang keselamatan berkendara menjadi salah satu bekal penting bagi mahasiswa baru.

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Hal itu menjadi fokus kegiatan Drive Your Future Phase 2 yang digelar inDrive Indonesia di Bandung.

Program tersebut menyasar mahasiswa baru dan menjadi kelanjutan dari fase sebelumnya yang menyasar pelajar SMA dan SMK di Jawa Barat.

Bandung menjadi kota pertama pelaksanaan program tersebut.

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Kegiatan digelar di Telkom University dan Universitas Padjadjaran dengan melibatkan ratusan mahasiswa.

Dalam kegiatan itu, mahasiswa mendapatkan pembekalan mengenai keselamatan berkendara, mulai dari memahami aturan lalu lintas, menjaga keselamatan selama perjalanan, hingga memperhatikan kondisi sekitar saat menggunakan kendaraan.

Memasuki dunia perkuliahan, mobilitas mahasiswa semakin beragam. Keselamatan berkendara pun dinilai penting menjadi bekal sejak awal.
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TAGS   keselamatan berkendara mahasiswa baru unpad telkom university bandung

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