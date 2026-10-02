BMKG Catat 199 Gempa Bumi Guncang Jawa Barat dan Sekitarnya Selama September 2026

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Bandung mencatat sebanyak 199 kejadian gempa bumi di Jawa Barat dan sekitarnya selama periode September 2026.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Suaidi Ahadi mengatakan, dari 199 kejadian tersebut, gempa bumi dengan magnitudo terbesar mencapai 5,9, sedangkan yang terkecil tercatat dengan magnitudo 1,1.

“Dari 199 kali kejadian, guncangan gempa bumi terbesar yang tercatat adalah 5,9 magnitudo dan yang terkecil 1,1 magnitudo,” kata Suaidi.

Berdasarkan kedalamannya, BMKG mencatat sebanyak 181 kejadian gempa bumi memiliki kedalaman kurang dari 60 kilometer.

Sementara itu, sebanyak 18 kejadian berada pada kedalaman antara 60 hingga 300 kilometer.

Sepanjang September 2026, BMKG Bandung juga mencatat 14 kejadian gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat.

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Dari sisi lokasi hiposenter, sebanyak 64 gempa bumi berpusat di laut, sedangkan 134 kejadian lainnya berpusat di darat.

“Berdasarkan letak hiposenternya, terjadi 64 gempa bumi yang berpusat di laut selatan Jawa, satu kejadian di wilayah laut utara Jawa, sedangkan 134 kejadian gempa lainnya berpusat di darat,” ujar Suaidi.