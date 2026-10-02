JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Dinkes Depok Gandeng Tim Medis RSPAD Gatot Soebroto Investigasi Kasus Pasien Kehilangan Bayi dan Rahim

Dinkes Depok Gandeng Tim Medis RSPAD Gatot Soebroto Investigasi Kasus Pasien Kehilangan Bayi dan Rahim

Jumat, 02 Oktober 2026 – 17:00 WIB
Dinkes Depok Gandeng Tim Medis RSPAD Gatot Soebroto Investigasi Kasus Pasien Kehilangan Bayi dan Rahim - JPNN.com Jabar
Kepala Dinkes Kota Depok Devi Maryori. Foto : Lutviatul Fauziah/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menggandeng tim medis Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto untuk menginvestigasi kasus pasien yang kehilangan bayi dan harus menjalani pengangkatan rahim seusai proses persalinan.

Kepala Dinkes Kota Depok Devi Maryori mengatakan proses investigasi dilakukan secara transparan melalui mekanisme Maternal Perinatal Surveillance Response.

Menurut Devi, pihaknya telah mengajukan permohonan resmi kepada tim dokter independen dari RSPAD Gatot Soebroto untuk membantu proses audit tersebut.

Baca Juga:

"Progres audit Maternal Perinatal Surveillance Response yang akan dilakukan, itu kan membutuhkan dokter yang independen, kami selama ini dibantu oleh dokter dari RSPAD," ujar Devi.

Investigasi mencakup seluruh alur penanganan

Devi menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada fasilitas kesehatan yang menangani pasien.

Baca Juga:

Tim juga akan melihat seluruh rangkaian atau alur penanganan pasien sejak awal mendapatkan pelayanan medis.

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian ialah jeda waktu pelayanan medis sebelum pasien akhirnya dirujuk ke rumah sakit.

Dinkes Depok menggandeng tim medis RSPAD Gatot Soebroto untuk menginvestigasi kasus pasien yang kehilangan bayi dan harus menjalani pengangkatan rahim
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok dinkes depok bayi meninggal dunia pengangkatan rahim pasien Tapos pengangkatan rahim setelah melahirkan RSPAD Gatot Soebroto bayi meninggal setelah persalinan pengangkatan rahim ibu kehilangan bayi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU