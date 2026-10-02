Dinkes Depok Gandeng Tim Medis RSPAD Gatot Soebroto Investigasi Kasus Pasien Kehilangan Bayi dan Rahim

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menggandeng tim medis Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto untuk menginvestigasi kasus pasien yang kehilangan bayi dan harus menjalani pengangkatan rahim seusai proses persalinan.

Kepala Dinkes Kota Depok Devi Maryori mengatakan proses investigasi dilakukan secara transparan melalui mekanisme Maternal Perinatal Surveillance Response.

Menurut Devi, pihaknya telah mengajukan permohonan resmi kepada tim dokter independen dari RSPAD Gatot Soebroto untuk membantu proses audit tersebut.

"Progres audit Maternal Perinatal Surveillance Response yang akan dilakukan, itu kan membutuhkan dokter yang independen, kami selama ini dibantu oleh dokter dari RSPAD," ujar Devi.

Investigasi mencakup seluruh alur penanganan

Devi menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada fasilitas kesehatan yang menangani pasien.

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Tim juga akan melihat seluruh rangkaian atau alur penanganan pasien sejak awal mendapatkan pelayanan medis.

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian ialah jeda waktu pelayanan medis sebelum pasien akhirnya dirujuk ke rumah sakit.