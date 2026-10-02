JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Penguatan Listrik Jampang Kulon Dinilai Buka Peluang Ekonomi Baru

Penguatan Listrik Jampang Kulon Dinilai Buka Peluang Ekonomi Baru

Jumat, 02 Oktober 2026 – 18:18 WIB
Penguatan Listrik Jampang Kulon Dinilai Buka Peluang Ekonomi Baru - JPNN.com Jabar
Ilustrasi petugas PLN. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Penguatan infrastruktur kelistrikan di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, dinilai dapat menjadi penggerak baru bagi perekonomian masyarakat setempat.

Anggota DPRD Jawa Barat Dessy Susilawaty mengatakan ketersediaan listrik yang lebih memadai dapat membuka peluang pengembangan berbagai sektor ekonomi lokal, mulai dari perikanan, pertanian, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Terakhir kali saya ke daerah Pajampangan, listrik memang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama sampai ke wilayah-wilayah pedalaman," kata Dessy, dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).

Baca Juga:

Menurut Dessy, karakter geografis kawasan Jampang yang luas dan berbukit membuat pengembangan infrastruktur membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Dia menilai penguatan sistem kelistrikan yang dilakukan di kawasan tersebut dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu sektor yang berpotensi berkembang adalah perikanan. Kawasan Jampang memiliki wilayah pesisir hingga Ujung Genteng dan Ciletuh yang menyimpan potensi ekonomi berbasis hasil laut.

Baca Juga:

Ketersediaan listrik, katanya, dapat mendukung penggunaan fasilitas pendingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan memperpanjang rantai pengolahan produk perikanan.

"Kalau listriknya bagus dan stabil, pelaku UMKM bisa memiliki alat pendingin untuk menyimpan hasil laut. Jadi hasil tangkapan bisa disimpan lebih lama dan tidak harus langsung dijual," ujarnya.

Penguatan listrik di Jampang Kulon, Sukabumi, dinilai membuka peluang ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan, pertanian, UMKM, dan ekonomi digital.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   DPRD Jabar kelistrikan jawa barat penguatan listrik listrik jampang kulon jampang kulon listrik jawa barat dessy susilawaty

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU