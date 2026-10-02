Ekonomi Jabar Tumbuh 5,73 Persen, Permata Bank Bahas Strategi Kelola Kekayaan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Permata Bank kembali menghadirkan Wealth Wisdom di Bandung sebagai bagian dari rangkaian signature event tahunannya pada 2026.

Memasuki penyelenggaraan ke-12, kegiatan tersebut mengangkat tema “Finding Balance, Building Resilience” dengan semangat “Growing Together Through Changes”.

Kegiatan ini mengajak nasabah melihat pengelolaan kekayaan dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya terkait pertumbuhan aset, tetapi juga keberlanjutan bisnis, kesehatan, relasi, kontribusi, hingga strategi investasi.

Kehadiran Wealth Wisdom di Bandung berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang dalam bahan acara disebut mencapai 5,73 persen pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

Direktur Consumer & Branch Banking Permata Bank Eddie Sajoga mengatakan, pengelolaan kekayaan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan.

"Pengelolaan kekayaan perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Bukan hanya tentang bagaimana aset dapat terus berkembang, tetapi juga bagaimana kita menjaga keseimbangan, mempersiapkan diri menghadapi berbagai dinamika, dan memastikan apa yang kita miliki dapat mendukung hal-hal yang benar-benar berarti dalam kehidupan," kata Eddie.

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Menurut Eddie, pendekatan tersebut menjadi bagian yang coba dihadirkan melalui Wealth Wisdom 2026.

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