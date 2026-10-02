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Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini 2 Oktober 2026, Cek Perincian Lengkapnya di Sini!

Jumat, 02 Oktober 2026 – 14:00 WIB
Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini 2 Oktober 2026, Cek Perincian Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini 2 Oktober 2026 tercatat Rp2,576 juta per gram. Simak daftar lengkap harga emas batangan hingga 1 kilogram setelah pajak. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat (2/10/2026) tercatat Rp2.576.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.582.440.

Selain emas batangan reguler, tersedia sejumlah produk emas dan perak dengan ukuran serta harga yang berbeda.

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Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.338.000 atau Rp1.341.345 setelah PPh 0,25 persen.

- 1 gram: Rp2.576.000 atau Rp2.582.440 setelah PPh 0,25 persen.

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- 2 gram: Rp5.092.000 atau Rp5.104.730 setelah PPh 0,25 persen.

- 3 gram: Rp7.613.000 atau Rp7.632.033 setelah PPh 0,25 persen.

Harga emas hari ini 2 Oktober 2026 tercatat Rp2,576 juta per gram. Simak daftar lengkap harga emas batangan hingga 1 kilogram setelah pajak
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