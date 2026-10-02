Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini 2 Oktober 2026, Cek Perincian Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat (2/10/2026) tercatat Rp2.576.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.582.440.

Selain emas batangan reguler, tersedia sejumlah produk emas dan perak dengan ukuran serta harga yang berbeda.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.338.000 atau Rp1.341.345 setelah PPh 0,25 persen.

- 1 gram: Rp2.576.000 atau Rp2.582.440 setelah PPh 0,25 persen.

- 2 gram: Rp5.092.000 atau Rp5.104.730 setelah PPh 0,25 persen.

- 3 gram: Rp7.613.000 atau Rp7.632.033 setelah PPh 0,25 persen.