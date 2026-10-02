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Kades Cijambu Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun, Polisi Bergerak

Jumat, 02 Oktober 2026 – 12:26 WIB
Kades Cijambu Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun, Polisi Bergerak - JPNN.com Jabar
Ilustrasi meninggal dunia. Foto: Dok. JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Seorang lansia berinisial SS (70 tahun) yang merupakan Kepala Desa (Kades) Cijambu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, ditemukan tewas tergantung di area perkebunan di dekat rumahnya pada Rabu (30/9/2026).

Plt Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Dadang Sutisna mengatakan temuan jasad berawal dari salah seorang warga yang menemukan jenazah tergantung di area perkebunan. 

Selanjutnya, ditemukan informasi bahwa jenazah tersebut ialah Kades Cijambu.

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"Telah ditemukan salah seorang warga di desa Cijambu Kecamatan Tanjung Sari setelah ditemukan jenazah yang tergantung tersebut adalah Kades Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari," kata Dadang saat dikonfirmasi, Jumat (2/10).

Setelah itu, ia mengatakan dari pihak kepolisian dihubungi dan langsung datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara bersama Inafis. Puskesmas pun terlibat untuk melakukan pemeriksaan.

"Menurut keterangan puskesmas setempat tidak ditemukan luka atau kekerasan di dalam tubuh kades," ujarnya.

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Ia mengatakan korban ditemukan tergantung di area perkebunan sekitar 500 meter dari rumahnya.

Pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban ditemukan tergantung. Pun begitu dengan pemeriksaan sejumlah saksi.

Polisi menyelidiki penyebab kematian Kades Cijambu yang ditemukan tergantung di kebun dekat rumahnya.
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TAGS   polres sumedang kades cijambu kades cijambu tergantung penemuan mayat tergantung

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