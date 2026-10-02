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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 2 Oktober 2026, Bogor hingga Depok Berpotensi Hujan

Jumat, 02 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 2 Oktober 2026, Bogor hingga Depok Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Jumat (2/10/2026).

Potensi hujan tersebar mulai menjelang siang hingga malam hari di sejumlah kabupaten dan kota.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat pada 2 Oktober 2026, kondisi pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Wilayah tersebut meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

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Potensi Hujan pada Malam dan Dini Hari

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 2 Oktober 2026: Bogor, Depok, Bandung hingga sejumlah wilayah berpotensi hujan ringan hingga sedang.
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