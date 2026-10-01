Pemkot Bogor Tata Jalan Merdeka, 350 Meter Pedestrian dan Drainase Dibangun

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan penataan kawasan perkotaan, termasuk di sekitar Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin meninjau pembangunan pedestrian di kawasan tersebut pada Kamis (1/10/2026).

Dalam kesempatan yang sama, ia turut memantau penertiban angkutan kota (angkot) yang beroperasi di jalur Jalan Merdeka.

Jenal mengatakan, kawasan Jalan Merdeka membutuhkan penataan karena aktivitas masyarakat dan kendaraan yang cukup padat.

Selain itu, sejumlah fasilitas infrastruktur, seperti jalur pejalan kaki dan drainase, mengalami kerusakan dan tidak berfungsi optimal.

"Sehingga hari ini adalah tindak lanjut, dan dari hasil pemantauan bahwa PUPR sudah melakukan pembangunan konstruksi pedestrian dan perbaikan drainase yang sudah hampir dangkal dan terisi sampah sangat penuh," kata Jenal setelah melakukan inspeksi.

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Menurutnya, pembangunan tersebut mencakup sekitar 350 meter pedestrian dan drainase.

Pemkot Bogor juga memberikan edukasi kepada pedagang kaki lima (PKL) agar tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan.