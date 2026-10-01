Satpol PP dan Dinsos Depok Tertibkan Manusia Silver hingga Pengamen

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok bersama Dinas Sosial (Dinsos) melakukan penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara serentak di 11 kecamatan.

Kegiatan tersebut menyasar sejumlah kelompok PPKS yang ditemukan beraktivitas di ruang publik, di antaranya gelandangan, pengemis, anak jalanan, orang terlantar, pengamen, badut, dan manusia silver.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Depok Raden Agus Muhamad mengatakan, penjangkauan melibatkan 11 Tim BKO Kecamatan, Tim Patroli Kota, dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

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Petugas menyisir sejumlah titik yang diketahui menjadi lokasi keberadaan PPKS. Mereka yang dijangkau kemudian didata dan mendapatkan pembinaan awal.

"Penjangkauan ini dilakukan secara serentak di 11 kecamatan. Tim menyisir titik-titik yang menjadi lokasi keberadaan PPKS untuk kemudian dilakukan pendataan dan pembinaan," kata Raden Agus.

Dari kegiatan tersebut, petugas menjangkau 12 orang PPKS dari sejumlah wilayah di Kota Depok.

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Selanjutnya, mereka dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Depok untuk menjalani proses pendataan dan pembinaan awal.

Raden Agus menjelaskan, penanganan PPKS tidak berhenti pada tahap penjangkauan.