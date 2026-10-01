Basra Gym Hadir di Bandung, Bawa Konsep Gym Khusus Akhwat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pilihan tempat olahraga untuk perempuan Muslim kini semakin beragam.

Di Bandung, hadir Basra Gym yang menawarkan konsep gym khusus akhwat dengan mengedepankan privasi dan kenyamanan dalam berolahraga.

Penanggung Jawab Utama Basra Gym Ghozalfan Farabi Basarah mengatakan Basra Gym hadir dengan fasilitas olahraga yang cukup lengkap dan setara denga gym berskala besar.

"Kalau dari sisi peralatan, kami sebenarnya cukup lengkap. Kategorinya sudah masuk mega gym, setara dengan gym-gym besar," kata Ghozalfan ditemui di lokasi, Kamis (1/10/2026).

Meski baru beroperasi sekitar dua setengah bulan, Basra Gym mengusung konsep Muslim family. Konsep tersebut tidak hanya menyediakan ruang olahraga, tetapi juga menghadirkan fasilitas yang memungkinkan anggota keluarga beraktivitas di satu tempat.

Basra Gym memiliki area olahraga khusus perempuan, Basra Kids untuk anak-anak, kafe, hingga children playground. Fasilitas bermain anak tersebut dirancang agar orang tua tetap nyaman berolahraga sembari anak-anak berada dalam pengawasan.

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"Konsep gym kita memang ramah anak. Kalau anak masih di bawah lima tahun pun masih diperbolehkan masuk ke area gym dewasa selama dalam pengawasan," katanya.

Menurut Ghozalfan, konsep tersebut menjadi salah satu upaya Basra Gym memberikan kenyamanan bagi keluarga, khususnya ibu yang ingin tetap berolahraga setelah memiliki anak.