Keandalan Listrik Jadi Kunci Daya Saing Daerah dan Investasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Keandalan pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing daerah sekaligus mendukung iklim investasi.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai kebutuhan dunia usaha terhadap listrik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan.

Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan listrik yang andal dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan ekonomi.

"Listrik bagi dunia usaha bukan hanya soal ada atau tidak ada saja, melainkan soal andal atau tidaknya listrik tersebut," kata Bonti dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

Ia mengatakan, listrik telah menjadi bagian dari berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari industri dan UMKM, hingga rumah sakit, pusat data, pertanian, dan perikanan.

Karakter kebutuhan listrik tersebut berbeda di setiap sektor. Kawasan industri membutuhkan listrik untuk proses produksi, sektor pertanian memanfaatkannya untuk irigasi dan pengolahan hasil, sementara sektor perikanan membutuhkan listrik untuk fasilitas cold storage.

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"Karena itu, keandalan listrik harus dilihat sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi dan daya saing daerah dan negara," ujarnya.

Bonti menilai perkembangan kebutuhan listrik tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan kelistrikan jangka panjang.