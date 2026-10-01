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7 Warga Depok Positif Influenza A

Kamis, 01 Oktober 2026 – 15:00 WIB
7 Warga Depok Positif Influenza A - JPNN.com Jabar
Ilustrasi virus super flu atau influenza A subclade K. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan Kota (Dinkes) Depok mencatat tujuh orang terkonfirmasi positif Influenza A berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.

Kepala Dinkes Kota Depok Devi Maryori mengatakan, kasus Influenza A tersebut telah terdeteksi sejak September 2026.

"Dua minggu yang lalu tujuh ya yang positif," kata Devi.

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Menurutnya, jumlah kasus Influenza A di Depok berpotensi lebih banyak daripada angka yang tercatat saat ini.

Hal tersebut karena tidak semua masyarakat yang mengalami gejala melakukan pemeriksaan laboratorium.

"Kadang orang enggak periksa, jadi kami gak tahu lab-nya seperti apa," ujarnya.

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Devi menegaskan, tujuh kasus yang tercatat merupakan kasus yang telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium.

"Ada tujuh orang yang konfirmasi lab ya," sambungnya.

Dinkes Depok mencatat tujuh orang terkonfirmasi positif Influenza A sejak September 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium
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TAGS   kota depok dinkes depok influenza A kasus influenza Depok virus Influenza A kasus Influenza A Depok virus influenza A (H3N2) subclade K

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