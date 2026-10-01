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Harga Emas dan Perak 1 Oktober 2026 Naik atau Turun? Ini Daftar Lengkap Harganya

Kamis, 01 Oktober 2026 – 13:00 WIB
Harga Emas dan Perak 1 Oktober 2026 Naik atau Turun? Ini Daftar Lengkap Harganya - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini 1 Oktober 2026: emas batangan 1 gram Rp2.581.000 sebelum pajak dan Rp2.587.453 setelah PPh 0,25 persen. Cek daftar lengkapnya. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis (1/10/2026) tercatat Rp2.581.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.587.453.

Selain emas batangan reguler, tersedia sejumlah produk emas seri khusus, emas koleksi, serta produk perak dengan harga yang berbeda berdasarkan berat dan jenisnya.

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Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data per 1 Oktober 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

- 0,5 gram: Rp1.340.500 atau Rp1.343.851 setelah PPh 0,25 persen.

- 1 gram: Rp2.581.000 atau Rp2.587.453 setelah PPh 0,25 persen.

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- 2 gram: Rp5.102.000 atau Rp5.114.755 setelah PPh 0,25 persen.

- 3 gram: Rp7.628.000 atau Rp7.647.070 setelah PPh 0,25 persen.

Harga emas hari ini 1 Oktober 2026: emas batangan 1 gram Rp2.581.000 sebelum pajak dan Rp2.587.453 setelah PPh 0,25 persen. Cek daftar lengkapnya
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