Harga Emas dan Perak 1 Oktober 2026 Naik atau Turun? Ini Daftar Lengkap Harganya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis (1/10/2026) tercatat Rp2.581.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.587.453.

Selain emas batangan reguler, tersedia sejumlah produk emas seri khusus, emas koleksi, serta produk perak dengan harga yang berbeda berdasarkan berat dan jenisnya.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data per 1 Oktober 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

- 0,5 gram: Rp1.340.500 atau Rp1.343.851 setelah PPh 0,25 persen.

- 1 gram: Rp2.581.000 atau Rp2.587.453 setelah PPh 0,25 persen.

- 2 gram: Rp5.102.000 atau Rp5.114.755 setelah PPh 0,25 persen.

- 3 gram: Rp7.628.000 atau Rp7.647.070 setelah PPh 0,25 persen.