Prakiraan Cuaca Jabodetabek Siang Ini 1 Oktober 2026, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Kamis (1/10/2026).

Hujan diprakirakan terjadi mulai menjelang siang hingga malam hari di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek periode Kamis (1/10/2026) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (2/10/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum cerah hingga cerah berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Hujan Berpotensi Berlanjut hingga Malam