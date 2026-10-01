Ekowisata Jadi Perhatian Menteri Lingkungan Hidup, Dusun Bambu dan Eiger Nature Jadi Percontohan

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pengembangan ekowisata yang memadukan pemulihan lingkungan, aktivitas ekonomi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat saat mengunjungi Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (29/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Jumhur mengatakan pemerintah mendorong pengembangan ecotourism atau ekowisata sebagai kegiatan ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Menurut dia, pengembangan ekowisata perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Kegiatan tersebut, kata dia, harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

“Dusun Bambu dapat menjadi contoh bagaimana pemanfaatan kawasan dapat berjalan seiring dengan pemulihan lingkungan. Kawasan yang dahulu gersang dan berpotensi mengalami erosi tersebut kini menjadi kawasan yang rimbun setelah dilakukan penanaman pohon. Ini adalah contoh usaha, membangun kegiatan ekonomi sirkular, sambil memuliakan lingkungan,” ujar Jumhur.

Ekowisata dan Pemulihan Lingkungan

Gagasan pengembangan ekowisata tersebut juga dikaitkan dengan pengembangan EIGER Nature di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Chairman EIGER Nature Ronny Lukito mengatakan Dusun Bambu dan EIGER Nature merupakan dua inisiatif yang dikembangkan dengan gagasan menghadirkan ruang yang mendekatkan manusia dengan alam sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.