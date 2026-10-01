Syarikat Islam Luncurkan Logo Kongres ke-42 Nasional, Bahas Jakarta Berkelanjutan

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Syarikat Islam (SI) meluncurkan logo Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam dalam Seminar dan Dialog Publik bertajuk “Jakarta Berkelanjutan” di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam yang dijadwalkan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 18–20 Oktober 2026, di mana kongres mengusung tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati”.

Sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan tersebut, seperti Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam yang juga Menteri Koperasi Ferry J. Juliantono, Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco, serta perwakilan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Peluncuran logo menjadi salah satu penanda rangkaian menuju Kongres ke-42.

Identitas visual tersebut menampilkan angka 42 yang dipadukan dengan lambang Syarikat Islam, elemen lingkaran, serta panah berwarna emas yang mengarah ke atas.

Dalam penjelasan penyelenggara, unsur-unsur tersebut merepresentasikan perjalanan organisasi, persatuan, kesinambungan perjuangan, optimisme, dan semangat pembaruan dalam menghadapi perubahan zaman.

Dorong Penguatan Dakwah Ekonomi

Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan Kongres ke-42 perlu menjadi momentum untuk memperkuat arah perjuangan organisasi, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.