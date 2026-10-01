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Toco Academy Volume 4 Digelar di Bogor, Seller Didorong Makin Mandiri Berjualan Online

Kamis, 01 Oktober 2026 – 08:00 WIB
Toco Academy Volume 4 Digelar di Bogor, Seller Didorong Makin Mandiri Berjualan Online - JPNN.com Jabar
Toco Academy Volume 4 digelar di Bogor bersama J&T Express. Seller mendapat edukasi bisnis online, strategi jualan, logistik, dan pendampingan. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Marketplace lokal Indonesia Toco berkolaborasi dengan J&T Express menggelar Toco Academy Volume 4 di Sahira Butik Hotel, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).

Mengusung tema “Jualan Makin Gaspol bareng J&T!”, kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi dan diskusi bagi puluhan seller Toco untuk mendapatkan wawasan mengenai pengembangan bisnis daring dan dinamika industri perdagangan elektronik di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung dari sore hingga malam itu dikemas dalam bentuk lokakarya dan diskusi interaktif.

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Para peserta mendapatkan materi dari praktisi sekaligus berkesempatan membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha di tengah perkembangan ekosistem perdagangan digital.

Sejumlah pembicara dari industri marketplace dan logistik turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Marketing Manager J&T Express Deli Agung mengatakan pihaknya mendukung perkembangan ekosistem Toco, khususnya dalam memberikan kemudahan bagi seller.j

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“ Toco ini bagus juga, terutama buat seller-sellernya. Fasilitasnya cukup memadai, terutama nggak ada biaya admin, itu yang sangat dibutuhkan,” ujar Deli.

Sementara itu, Marketplace Expert Jonathan Kho atau yang dikenal sebagai Om Botak menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Toco Academy Volume 4 digelar di Bogor bersama J&T Express. Seller mendapat edukasi bisnis online, strategi jualan, logistik, dan pendampingan
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TAGS   marketplace lokal Indonesia toco seller Toco J&T Express Toco Academy logistik e-commerce strategi bisnis online jualan online bisnis online UMKM

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