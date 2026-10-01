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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 1 Oktober 2026, Sejumlah Wilayah Waspada Hujan Lebat

Kamis, 01 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 1 Oktober 2026, Sejumlah Wilayah Waspada Hujan Lebat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan pada Kamis (1/10/2026).

Cuaca pada pagi hari umumnya diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

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Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan diprakirakan meningkat di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota Cimahi.

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Waspada Petir dan Angin Kencang

BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari.

BMKG memprakirakan hujan di sejumlah wilayah Jawa Barat pada 1 Oktober 2026. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung hingga Cimahi perlu waspada
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