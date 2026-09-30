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Pasien di Tapos Kehilangan Bayi dan Jalani Pengangkatan Rahim, Keluarga Minta Investigasi

Rabu, 30 September 2026 – 23:00 WIB
Pasien di Tapos Kehilangan Bayi dan Jalani Pengangkatan Rahim, Keluarga Minta Investigasi - JPNN.com Jabar
Pasien di Tapos kehilangan bayinya setelah persalinan dan menjalani pengangkatan rahim. Keluarga mempertanyakan penanganan dan menunggu hasil investigasi. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pasien berinisial IN (31), warga Kecamatan Tapos, Depok, kehilangan bayinya setelah menjalani proses persalinan di Puskesmas Tapos.

Pasien kemudian harus menjalani tindakan pengangkatan rahim di rumah sakit rujukan.

Peristiwa tersebut terjadi setelah IN menjalani proses persalinan sejak Rabu (23/9/2026).

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Keluarga mengatakan kondisi kehamilan IN selama sembilan bulan sebelumnya berjalan tanpa gangguan.

Ayah IN, Kusmoyo, menuturkan bahwa anaknya dalam kondisi sehat selama masa kehamilan hingga menjelang persalinan.

“Anak saya dari awal hamil sampai mau melahirkan sehat walafiat, enggak ada gangguan apa pun,” ujar Kusmoyo.

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Menurut Kusmoyo, proses persalinan berlangsung sejak sore hingga malam. Dalam proses tersebut, kondisi kesehatan IN disebut mengalami penurunan.

Pasien kemudian mendapatkan rujukan ke RSIA Setya Bhakti Depok pada Kamis (24/9) sekitar pukul 01.03 WIB.

Pasien di Tapos kehilangan bayinya setelah persalinan dan menjalani pengangkatan rahim. Keluarga mempertanyakan penanganan dan menunggu hasil investigasi
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