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Nasib 57 Eks Karyawan Bandung Zoo, Pemkot Siapkan Lapangan Kerja

Rabu, 30 September 2026 – 20:57 WIB
Nasib 57 Eks Karyawan Bandung Zoo, Pemkot Siapkan Lapangan Kerja - JPNN.com Jabar
Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nasib eks karyawan Kebun Binatang Bandung yang terdampak perubahan pengelolaan mulai menemukan titik terang.

Pemerintah Kota Bandung menyiapkan peluang kerja bagi 57 eks karyawan yang masuk kategori terdampak dari total 121 pekerja.

Langkah tersebut dilakukan setelah Faunaland melakukan asesmen untuk memetakan kompetensi dan pengalaman kerja para eks karyawan.

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Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan hasil asesmen menjadi salah satu dasar untuk menentukan peluang penempatan kerja yang sesuai.

"Asesmen yang telah dilakukan oleh Faunaland memberikan gambaran mengenai kompetensi dan pengalaman kerja para eks karyawan Bandung Zoo," kata Yayan, Rabu (30/9/2026).

Menurut dia, para eks karyawan memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam.

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Mulai dari perawatan satwa, operasional, sarana dan prasarana, pertamanan, nutrisi satwa, pelayanan tiket hingga administrasi.

Kompetensi tersebut kemudian dicocokkan dengan kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung.

Sebanyak 57 eks karyawan Kebun Binatang Bandung terdampak perubahan pengelolaan. Pemkot Bandung menyiapkan peluang kerja melalui skema outsourcing dan kontrak.
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TAGS   Pemkot Bandung faunaland bandung zoo pegawai bandung zoo pengelola bandung zoo kebun binatang bandung

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