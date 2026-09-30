Faunaland Siapkan Tim Baru Kelola Bandung Zoo, Pekerja Lama Tetap Dihargai

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengelolaan Bandung Zoo memasuki tahap persiapan organisasi seiring proses revitalisasi yang masih berlangsung.

Faunaland mulai menata kebutuhan tim yang nantinya akan mendukung operasional kebun binatang tersebut setelah kembali dibuka untuk masyarakat.

General Manager Faunaland Dwiki G. Prakoso mengatakan, penyiapan organisasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan revitalisasi dan kebutuhan operasional Bandung Zoo.

Menurutnya, struktur dan komposisi tim nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap tahapan pengelolaan.

"Seiring dengan perkembangan pengelolaan dan meningkatnya kebutuhan operasional, kebutuhan tim juga akan berkembang," kata Dwiki dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Dia menegaskan, proses penataan organisasi tidak mengesampingkan kontribusi para pekerja yang selama ini menjadi bagian dari Bandung Zoo.

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Terlebih, selama kebun binatang tersebut belum kembali beroperasi untuk masyarakat umum, para pekerja tetap memiliki peran dalam menjaga kawasan dan memastikan perawatan satwa berjalan.

"Kami mengapresiasi kontribusi dan dedikasi seluruh karyawan Bandung Zoo yang selama ini telah menjaga kawasan dan merawat satwa, termasuk selama masa penutupan," ujarnya.