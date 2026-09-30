Science Day 2026 UIKA Bogor Dorong Pemilahan Sampah dari Rumah dan Inovasi Teknologi Lingkungan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor menggelar Science Day 2026 di Eco-Technopark dan Aula UIKA Bogor, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi untuk meningkatkan literasi sains sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah.

Science Day 2026 diisi dengan berbagai kegiatan edukatif, antara lain pameran teknologi ramah lingkungan, lokakarya pengelolaan sampah, hingga pelibatan generasi muda dalam edukasi sains dan lingkungan.

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Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi inisiatif UIKA Bogor dalam mengembangkan inovasi pengelolaan lingkungan berbasis pendidikan dan komunitas.

Menurut Diaz, inovasi teknologi pengelolaan sampah di hilir tidak akan berjalan optimal apabila tidak dibarengi dengan pemilahan sampah secara konsisten sejak dari sumber atau tingkat komunitas.

“Teknologi atau inovasi apa pun yang kita miliki mulai dari PSEL, RDF, SDF, pirolisis, hingga recycling tidak akan berjalan tanpa adanya pemilahan yang baik di hulu,” ujar Diaz.

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Ia mengatakan, pemilahan sampah dari sumber tidak hanya berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi limbah.

“Pemilahan yang tepat tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi limbah secara signifikan,” katanya.