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Komisi XIII DPR Minta Klaster Mewah di Lapas Cibinong Dibongkar

Rabu, 30 September 2026 – 14:00 WIB
Komisi XIII DPR Minta Klaster Mewah di Lapas Cibinong Dibongkar - JPNN.com Jabar
Potret fasilitas mewah yang berada di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi XIII DPR RI meminta 10 klaster yang disebut memiliki fasilitas mewah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, segera dibongkar.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso setelah rombongan Komisi XIII melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah bangunan yang menjadi sorotan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Rabu (30/9/2026).

Sugiat mengatakan dari total 13 bangunan yang diperiksa, terdapat 10 bangunan yang menurut hasil pengecekan pihaknya berada di luar sistem Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

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"10 bangunan tersebut tidak termasuk aset negara melalui APBN dan lokasinya berada di bantaran sungai," kata Sugiat.

Atas temuan tersebut, Komisi XIII DPR RI berharap 10 klaster tersebut segera dibongkar.

Menurut Sugiat, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh warga binaan.

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"Guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan. Apa pun hasil pemeriksaan internal nanti, kami berharap hari ini juga dibongkar," tegasnya.

Sugiat juga mengingatkan agar bangunan yang menjadi sorotan tidak kembali dimanfaatkan atau menimbulkan persoalan di kemudian hari setelah kunjungan Komisi XIII DPR RI berakhir.

Komisi XIII DPR RI meminta 10 klaster yang menjadi sorotan di Lapas Kelas IIA Cibinong segera dibongkar lantaran berada di luar aset negara
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