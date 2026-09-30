Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 30 September 2026, Cek Harga per Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 30 September 2026, tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Data harga tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB dan mencantumkan harga dasar serta harga setelah pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga dasar tercatat sebesar Rp2.595.000, sedangkan harga setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp2.601.488.

Sementara itu, harga dasar emas batangan ukuran 10 gram tercatat Rp25.445.000. Setelah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp25.508.613.

Berikut daftar harga emas batangan pada 30 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Harga emas batangan

- 0,5 gram: Rp1.347.500; setelah PPh 0,25 persen Rp1.350.869.

- 1 gram: Rp2.595.000; setelah PPh 0,25 persen Rp2.601.488.