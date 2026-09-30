Prakiraan Cuaca Jabodetabek 30 September: Hujan Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Rabu, 30 September 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat berpeluang terjadi sejak menjelang siang hingga malam hari.

Prakiraan tersebut berlaku mulai Rabu, 30 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 1 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan serta Kota dan Kabupaten Bogor.